Генпрокурор России прибыл в Камбоджу

Генпрокурор России Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом в Камбоджу. Это первая в истории сотрудничества двух государств деловая поездка главы ведомства в королевство.

У трапа самолета гостя встретили чрезвычайный и полномочный посол Анатолий Боровик, а также генеральный прокурор и министр юстиции Камбоджи.

В Пномпене запланированы переговоры. Ожидается подписание ряда документов, которые поспособствуют развитию взаимоотношений двух государств. А начался визит с возложения цветов к Монументу независимости и памятнику Его величеству королю Нородому Сиануку.