Путин поздравил главного тренера ФК "Краснодар" с победой на чемпионате России

Спортивный триумф и поздравления от президента. Владимир Путин позвонил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и главному тренеру футбольного клуба "Краснодар" Мураду Мусаеву.

Команда впервые в истории стала чемпионом России. С минимальным перевесом клуб опередил в турнирной таблице петербургский "Зенит", который был бессменным лидером российской премьер-лиги на протяжении последних 6 лет.

Судьба титула решилась накануне в матче заключительного тура, когда "Краснодар" на своей арене уверенно обыграл столичное "Динамо".