Американские Patriot оказались бессильны перед "Искандером"

Западное оружие не поможет ВСУ защититься от ударов ракетного комплекса "Искандер-М". Как заявили в госкорпорации "Ростех", российскую ракету не способен отразить и американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.

В "Ростехе" напомнили, что ВС России недавно уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot в Днепропетровской области. "Искандер" ликвидировал машину боевого управления и многофункциональную радиолокационную станцию — "сердце и мозг" системы ПВО.

Разработчики поясняют, что баллистическая ракета движется по сложной и непредсказуемой траектории с колоссальной скоростью. Перегрузка при ее маневрах значительно превышает перегрузки, которые может выдержать подавляющее большинство натовских зенитных ракет – так что сбивать "Искандер" украинской армии нечем. Противнику остается только наблюдать за полетом этих ракет, осознавая неизбежность поражения своих объектов – причем с высокой точностью.