В Госдуме предложили лишать прав на два года за непропуск скорой помощи

Непропуск скорой помощи должен наказываться крупным штрафом и лишением прав на два года.

Административную ответственность за это правонарушение следует усилить, считает глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Сейчас в нижней палате парламента рассматривается законопроект о максимальном размере штрафа до 30 тысяч рублей с обязательным лишением прав на срок от трех месяцев до двух лет.

На сегодняшний день за непропуск кареты скорой помощи водителю грозит за штраф до 7,5 тысячи рублей или лишение водительских прав на срок до года, то есть лишение прав рассматривается как альтернатива.

"На дороге таким товарищам водителям не место <…> Вот три месяца походит без машины: пусть на самокате поездит, пешком походит, на осликах, на лошадях пусть ездит - как угодно", - сказал он в разговоре с ТАСС.