Отстраненная от турниров сборная России возглавила рейтинг IIHF

Неожиданные результаты получила Международная федерация хоккея, подводя итоги чемпионата мира 2025 года. Рейтинг IIHF в результате возглавит отстраненная от турниров сборная России.

Россия на момент отстранения занимала третье место в рейтинге, так что ежегодно получает 1520 очков. По итогам ЧМ победившая на турнире команда США поднимется на вторую строчку, а российская команда поднимется со второго на первое место обновленного списка.

Замкнут тройку лучших серебряные призеры чемпионата, швейцарцы. Бывший лидер рейтинга - сборная Канады, вылетела в четвертьфинале и опускается на четвертое место. Сборные России и Белоруссии пропустили ЧМ-2025, который проходил в Швеции. IIHF еще в 2022 году наложила на команды санкции, передает ТАСС.