Битцевский маньяк Пичушкин подал на ФСИН в суд

Серийный убийца Александр Пичушкин подал иск о взыскании к ФСИН России.

Как сообщили ТАСС в Замоскворецком суде Москвы, по иску Пичушкин числится взыскателем, а ФСИН – должником. Детали требований не уточняются. Беседа по иску назначена на 29 мая на 10:10 мск.

Александр Пичушкин убил не менее 49 человек в Битцевском парке на юго-западе Москвы в 90-е и в начале 2000-х годов. Сам он утверждал, что собирался совершить 64 убийства - по числу клеток на шахматной доске, куда он приклеивал квадратик с цифрой после каждого убийства.

В 2006 году маньяка задержали, а год спустя приговорили к пожизненному лишению свободы. В настоящий момент 50-летний Пичушкин отбывает наказание в исправительной колонии особого режима "Полярная сова" в Ямало-Ненецком автономном округе.

В апреле 2025 года Пичушкин решил признаться еще в 11 убийствах в Северном Бутове.