Жених Бородиной Сердюков неприятно удивил на шоу

Ксения Бородина и ее жених Николай Сердюков стали новыми участниками шоу "Сокровище императора". Однако первое же появление пары на телепроекте произвело неприятное впечатление на других знаменитостей, кто также борется за главный приз. В частности, во время испытания Николай Сердюков показал себя так, что прочие участники назвали его быдлом и хамлом.

В частности, негативно высказалась в адрес избранника Ксении Бородиной ведущая Дана Борисова. Она сказала:

"Как с таким можно жить вообще? Просто идиот какой-то..."

По мнению Борисовой, у Бородиной есть определенный типаж мужчин, которые ей нравятся. Это такие молодые люди, которые, как считает Дана, через нее достигают известности и популярности. Причем ведущая сделала вывод, что Сердюков ухудшенная версия предыдущих возлюбленных Бородиной.

Ей вторила и журналистка Алена Жигалова. Она считает, что Ксении следует хорошенько выяснить мотивы ее жениха прежде, чем она выйдет за него замуж.

Кроме того, певица Нюша отметила, что Николай Сердюков "постоянно что-то кричал, выговаривал". "Было неприятно", - призналась артистка.