США решили игнорировать просьбы Киева о Patriot

Украина больше не в приоритете у США. ВСУ готовы платить сколько угодно, лишь бы получить Patriot, однако в Вашингтоне просьбы Киева о дополнительных ЗРК попросту игнорируют, пишет The Economist.

Если на фронте у ВСУ пока еще есть шанс сбивать российские дроны, то в борьбе с баллистическими ракетами перспективы более мрачные, признает издание. У Украины всего восемь батарей Patriot. Часть из них уже повреждена или на ремонте, запас перехватчиков тает, а новых не предвидится.

Украина теперь – всего лишь один из многих клиентов, конкурирующих за штучные американские ПВО. В США не скрывают: Patriot нужнее не Киеву, а для возможного конфликта с Китаем в Тихом океане. Если соглашение о прекращении огня не будет заключено на переговорах, украинским ПВО придется сильно экономить ракеты, заключает журнал.