Назван срок начала купального сезона в Москве

Купальный сезон в Центральной России наступит в середине июня.

Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Пока же торопиться с открытием купального сезона не стоит, вода еще не успела достаточно прогреться из-за неустойчивого тепла.

"Думаю, что многие в первых числах уже начнут купаться, но самое оптимальное время - это примерно после 10 июня", - добавил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

На следующей неделе воздух прогреется до +30 градусов. Ультрафиолетовый индекс уже высокий - 6 единиц. При таком солнце необходимо использовать головной убор, солнцезащитные средства и сократить время нахождение на улице в период с 10 до 16 часов.