ЕС намерен занять место USAID в проектах "продвижения демократии"

Проекты закрытого Вашингтоном Агентства США по международному развитию (USAID) подхватит Европейский союз. Последствия выхода USAID из проектов помощи европейские министры обсудят на заседании совета ЕС по вопросам развития, заявила глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас.

Вашингтон 3 февраля приостановил деятельность USAID. Агентство выделяло значительные средства на финансирование международных организаций. Администрация Трампа по итогам проверки прекратило действие 83% программ этого ведомства.

Каллас признала, что ЕС не сможет заполнить пустоту, которую оставляют за собой США. Однако глава евродипломатии пообещала сфокусироваться на "европейских приоритетах" - демократии, свободе СМИ, правах человека и демократии, передает ТАСС.