Украинская власть считает, что все должны готовиться к войне. Для этого надо срочно начать раздачу оружия в школах. О планах киевского режима обучать военному делу детей пишет L'AntiDiplomatico.

Издание отмечает, что у Киева осталось пугающе мало "живой плоти", которую можно отправить на бойню. Ситуацию усложняет тот факт, что Украина до сих пор расплачивается за последствия переворота, организованного США и ЕС в гонке за окружение России.

Западная пресса признает, что планы украинских властей массово привлечь молодежь в ряды ВСУ не работают. С момента запуска программы в феврале лишь 500 человек вступили в армию. Подчеркивается, что эта попытка пополнить войска свидетельствует о серьезности дефицита личного состава.