Матвееву тяжело смотреть на постельные сцены Боярской

Елизавета Боярская и Максим Матвеев считаются одной из самых красивых, гармоничных и счастливых пар в отечественном шоу-бизнесе. Актеры вместе уже 16 лет. Они предпочитали не афишировать свои отношения, поэтому весть об их свадьбе стала сенсацией. В то время ходили слухи, что отец Елизаветы, прославленный артист Михаил Боярский, был не в восторге от выбора дочери, однако постепенно смирился с ее решением.

А уж когда дочь подарила ему внуков Андрея и Григория, то актер и вовсе стал совершенно счастливым дедом. Он в восторге от того, каким отцом показал себя Максим Матвеев. Не секрет, что ни он, ни Елизавета предпочитают не пользоваться услугами незнакомых людей и сами занимаются воспитанием сыновей. Когда у кого-то из них меньше работы, другой переключается на семейные заботы.

"Я сейчас не работаю, работает Лиза. Я папа за рулем сейчас: отвези-привези, кружки, школы. Порежь огурцы, можно салат. Когда стригу ногти старшему, говорю: "Просто пойми, кто это сейчас тебе делает. Просто пойми это!" - рассказал Максим Матвеев в программе "Пять книг".

Актер рассказал о правилах воспитания детей в семье. Так, он старается не ругать сыновей, а когда те не хотят убирать свои вещи, то артист пытается увлечь их, переводя все в игру.

Зашла речь и о работе. Максим Матвеев и Елизавета Боярская одни из самых привлекательных актеров, поэтому нет ничего удивительного в том, что им нередко приходится сниматься в фильмах, где есть откровенные сцены.

"Конечно, на это сложно смотреть. Но это же часть нашей работы", - старается философски подойти к вопросу актер.