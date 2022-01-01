Пашинян пригрозил изменить конституцию ради мира с Азербайджаном

Конституционный суд Армении должен поддержать мирный договор с Азербайджаном. В противном случае в армянскую конституцию будут внесены изменения, пригрозил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Ереван и Баку начали дискуссии по поводу соглашения в 2022 году при посредничестве России, США и ЕС. В конце мая 2023-го Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

Пашинян напомнил, что Еревану и Баку удалось согласовать текст мирного договора. Переговоры завершены, Армения заявила, что готова подписать документ. И если КС решит, что текст не соответствует конституции, то создастся необычная ситуация. Пашинян заявил, что в таком случае он инициирует внесение изменений в основной закон, передает агентство News.am.