Лунный календарь для комнатных растений на июнь 2025 года: как ухаживать и когда пересаживать

Июнь — месяц активного роста, когда комнатные растения набирают силу после весеннего пробуждения. Этому способствуют длинные светлые дни и короткие теплые ночи. В первой декаде месяца Луна убывает, лучше не тревожить корневую систему, а заняться уходом. Подробный лунный календарь для комнатных растений на июнь 2025 года, составленный под чутким руководством мам и бабушек наших редакторов — в материале "ТВ Центра".

1–2 июня — дни тишины и покоя. Новолуние делает растения уязвимыми, поэтому пересадки и посадки лучше отложить. Зато можно заняться уходом: смахнуть пыль, убрать пожухшие листья, разрыхлить грунт и проверить его на наличие вредителей. Можно внести немного удобрений и не увлекаться поливом.

В период с 3 по 5 июня можно сажать и пересаживать фикусы, монстеры, филодендроны, замиокулькасы (денежное дерево). Можно укоренять черенки и сеять семена.

6 июня лучше взять паузу. Но если уж очень хочется заняться комнатными растениями, можно заняться пересадкой и подкормкой, но без фанатизма.

С 7 по 10 июня, когда Луна начнет расти, — наступает благодатное время. В это время хорошо приживаются черенки, отлично проходят пересадки, а семена, посеянные в этот период, дают крепкие и бодрые всходы. Особенно хорошо приживаются ампельные растения, быстрорастущие лианы, декоративно-лиственные культуры, папоротники, фиалки. Полив в эти дни особенно полезен.

А вот 10 июня свой пыл нужно поумерить. В дни полнолуния категорически нельзя пересаживать что-либо, собирать цветы и травы. Можно разрыхлить почву и внести удобрения.

12-14 июня можно заняться борьбой с сорняками и мульчированием, подкормкой. Можно высаживать почвопокровные и луковичные растения, кактусы и суккуленты.

15–19 июня — неблагоприятные период для посадки. Лучше заняться прополкой, проветриванием и обработкой от болезней.

С 19 по 24 июня в целом благоприятные дни для подкормки, черенкования комнатных растений. А вот с 24 июня (Новолуние) и до конца июня лучше вообще ничего не сажать и не пересаживать. Полив должен быть не слишком обильным. От подкормок и вовсе следует воздержаться. Можно заниматься поддержанием порядка в горшках.

Лучшие дни для пересадки: 3–5, 8–9, 13–14, 18–19, 22–23 июня.

Неблагоприятные дни: 1–2, 10, 15–17, 20–21, 24 июня.