Видео задержания курируемых из Польши исламистов

Сотрудники ФСБ сообщили о задержании в Нижегородской области семерых участников запрещенной на территории России международной террористической организации.

Задержанные – выходцы из Центральной Азии. Они распространяли на территории России террористическую идеологию и действовали по указанию зарубежного эмиссара, который находится в Польше.

"Фигуранты распространяли среди местных мусульман и трудовых мигрантов террористическую идеологию, нацеленную на насильственный захват власти и создание так называемого всемирного халифата", - сообщили в ЦОС ФСБ.

В отношении главарей банды заведены уголовные дела. Рядовые участники задержаны, их выдворят из страны. По местам жительства членов ячейки найдены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации.