В Общественную палату России пришли звезды отечественной гимнастики

В столице сегодня наградили выдающихся спортсменов и тренеров из лучших российских клубов по художественной гимнастике. Торжественная церемония прошла в Общественной палате.

В мероприятии приняли участие звёзды отечественной гимнастики - чемпионы мира и Европы, победители Олимпиады и других престижных соревнований. После официальной части спортсмены пообщались со своими кумирами, обсудили идеи для будущих выступлений.