В Общественную палату России пришли звезды отечественной гимнастики

В столице сегодня наградили выдающихся спортсменов и тренеров из лучших российских клубов по художественной гимнастике. Торжественная церемония прошла в Общественной палате.
В мероприятии приняли участие звёзды отечественной гимнастики - чемпионы мира и Европы, победители Олимпиады и других престижных соревнований. После официальной части спортсмены пообщались со своими кумирами, обсудили идеи для будущих выступлений.
"Сейчас проходят великолепные соревнования, на которых наши дети, которые не имеют возможности выступать на международных соревнованиях под своим флагом, со своим гимном, [но] они могут выступать под своим флагом, со своим гимном - в клубах! В Клубах! И они должны быть счастливы, и они должны гордиться тем, что они представляют этот клуб", - отметила Ирина Винер, председатель комиссии ОП РФ по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни, Герой труда РФ.