В Нижнем Новгороде стартовал финал чемпионата "Профессионалы"

Талантливые старшеклассники, студенты колледжей и техникумов со всей России, а также из дружественных стран собрались в эти дни в Нижнем Новгороде. Там стартовал финал чемпионата "Профессионалы".
Участникам, а их более 3 тысяч человек, предстоит проявить свое мастерство в сфере информационных технологий и креативных индустрий. Соревнования пройдут как в индивидуальном зачете, так и среди команд.
Также в рамках мероприятия запланирована масштабная деловая программа. На площадке чемпионата состоятся различные дискуссии, круглые столы и мастер - классы. Важность подобных состязаний отметил Владимир Путин. Президент направил приветственную телеграмму участникам финала, её зачитали организаторы.
"Такие масштабные, востребованные проекты, как ваш чемпионат, содействуют популяризации рабочих профессий, совершенствованию системы среднего профессионального образования в соответствии с современными запросами экономики и потребностями высокотехнологичных производств. И, конечно, участие в соревнованиях предоставляет ребятам отличную возможность приобщиться к традициям творческого, созидательного труда, его идеалам и ценностям", - отметил Путин.