В Нижнем Новгороде стартовал финал чемпионата "Профессионалы"

Талантливые старшеклассники, студенты колледжей и техникумов со всей России, а также из дружественных стран собрались в эти дни в Нижнем Новгороде. Там стартовал финал чемпионата "Профессионалы".

Участникам, а их более 3 тысяч человек, предстоит проявить свое мастерство в сфере информационных технологий и креативных индустрий. Соревнования пройдут как в индивидуальном зачете, так и среди команд.

Также в рамках мероприятия запланирована масштабная деловая программа. На площадке чемпионата состоятся различные дискуссии, круглые столы и мастер - классы. Важность подобных состязаний отметил Владимир Путин. Президент направил приветственную телеграмму участникам финала, её зачитали организаторы.