Водитель микроавтобуса арестован после смертельного ДТП в Подмосковье

На два месяца арестовал суд водителя микроавтобуса, перевозившего детей, после ДТП в котором погибли два человека, еще восемь пострадали.

Всё произошло в минувшую пятницу на трассе М-12 в районе Ногинска. Водитель не заметил остановившуюся легковушку и на большой скорости влетел в неё. Следом в них врезался ещё один автомобиль.

От полученных травм погибла 50-летняя женщина и её 10-летний внук, которые находились в легковой машине. Все пострадавшие, в том числе трое детей из микроавтобуса, были госпитализированы. Выяснилось, что водитель ранее был судим за нарушение правил дорожного движения и лишен водительских прав.