Жители дома в Москве пожаловались на майнинг-ферму

Жильцы одной из новостроек на северо-западе Москвы жалуются на необоснованный рост коммунальных платежей. Сумма увеличилась почти на 5 тысяч рублей. Как оказалось, в доме установлена майнинг-ферма. Но из-за нее ли москвичи уже переплатили около 4 миллионов рублей за коммунальные услуги? Или это рост тарифов?

Дом на Беломорской 23 носит имя Айзека Азимова. Один из постулатов писателя-фантаста гласит о том, что робот не должен причинять вред человеку. Однако некоторые арендаторы законом этим пренебрегают. За вывесками и плотной пленкой скрывают работу майнинговой фермы. Которая, уверены жители дома, попросту крадёт их деньги, используя электричество общедомовой сети.

Одновременно с ростом цифр в платежках на нижних этажах дома появился подозрительный шум – будто работало сразу несколько мощных вентиляторов. Звук шел из пустующего до этого помещение.

Источником шума оказались работающие серверные устройства - порядка 40. А сама контора, по версии управляющей компании, занимается ремонтом оборудования. Впрочем, техника эта в починке не нуждалась – работала вполне исправно.

Местные знатоки техники по фото произвели предположительную оценку энергозатрат. Рассчитали: машины потребляют около 120 киловатт в час. Обеспечивать их электричеством стоит около 700 тысяч рублей в месяц, что для хозяев попросту невыгодно.

Сам майнинг, то есть "добыча" криптовалюты, в нашей стране, если он происходит в нежилых помещениях, не запрещен. В отличие от безучетного потребления ресурсов – если майнинговая ферма не заключала договор с энергосбытовой компанией.

"В этом случае существует штрафное начисление за безучетное потребление, и оно очень серьезное – это может составлять в 10-20 раз больше обычного потребления по счетчику. Второе – это уголовное наказание. Если выяснится, что УК не знала, подключение было без ведома, нелегально, то это кража", - пояснил юрист Константин Крохин.

И кража, судя по платежкам, в особо крупном размере – а это до 8 лет лишения свободы. За неправильное начисление платы жильцам несет ответственность уже управляющая компания. Процесс это сложный, рассказывают юристы, и помочь может только прокуратура. Нагрузку же на сеть из-за работы машин в УК считают незначительной.

"Это было бы заметно. Аналитику мы даже сегодня делали, я посмотрел, там кратно не выросло потребление, понимаете? С момента, как это помещение арендовалось этим компьютерным центром", - рассказал Анатолий Фёдоров заместитель директора УК "Ореон".

Платежи тем временем за полгода выросли с 7 - 8 тысяч рублей до 13 - 15. УК объясняет это повышением тарифов и тем, что жильцы стали больше ездить на лифтах и использовать бытовые приборы.