В Хамовниках завершают строительство филиала Исторического музея

В Москве завершается строительство филиала Исторического музея в Хамовниках. Современное 5-этажное здание уже можно увидеть напротив Новодевичьего монастыря. Сейчас там идёт отделка и монтаж. Новый комплекс отлично сочетается с архитектурой древней обители - это было главное условие. Почему? И о чём расскажут экспозиции?

Бетонные стены и колонны, но в скором времени эти залы наполнятся историей и различными артефактами. Ну а пока первое на что обращаешь внимание - винтовая лестница. Архитекторы подразумевали что так залы будут связаны единой исторической нитью.

Атриум открывает вид на Новодевичий монастырь - строить музей именно здесь решили не случайно. Специалисты таким образом сохранят исторический облик ансамбля обители. Одна из будущих экспозиций будет посвящена не только повседневной жизни монахинь, но и их подвигу. В далеком 1812-м монастырь минировали французы, а спасали женщины, живущие здесь.

"И Москва была оккупирована, и монастырь был занят французскими войсками. И всем известен знаменитый подвиг монахинь Новодевичьего монастыря, которые разминировали заминированные объекты монастыря. Есть даже картина, которая рассказывает об этом", - рассказал Алексей Левыкин, гендиректор Государственного исторического музея.

Здание почти готово: пять этажей, включая подземный. Сейчас идет отделка и монтаж. Площадь больше гектара позволит не только разместить здесь музейные экспонаты, но и создать многофункциональные и лекционные залы, фондохранилище, экскурсионное бюро. В день центр смогут посещать до 400 человек.

"Мы находимся в фондохранилище. Уже, как вы видите, завершены отделочные работы. Мы показываем даже примеры, как будет выглядеть полимерный пол. Фондохранилище будет оснащено металлическими стеллажами и позволит обеспечить безопасное хранение музейных экспонатов, коллекций", - рассказал Дмитрий Гаврилюк, первый заместитель руководителя Дирекции по строительству уникальных объектов ППК "Единый заказчик".

"Вы, наверное, обратили внимание – здание имеет определенную высотность, определенную форму, это сделано с точки зрения того, что по своей высотности она не должна превышать той высоты, которая была в здании, которое здесь было раньше – это очень строгие правила", - отметил Алексей Левыкин.

В экспозиции можно будет увидеть уникальные вещи: старинные рукописные и старопечатные книги, церковные реликвии и фрески. А интерьеры музея словно перекликаются с монастырём: те же арки, цвета, элементы декора – все это подчеркнет связь времён.

"Мы постараемся стилистически передать объекты архитектурных, цветовых решений структурных - те, которые видят посетители на территории самого монастыря. Это то, что должно соединять экспозицию с действительностью", - сказал Алексей Левыкин.

Музей откроется в конце следующего года. И вместо строительного шума здесь зазвучат истории: о войне и подвиге, о тишине монастырских келий и людях, которые спасали прошлое, чтобы продолжать изучать его в будущем.