Подразделениями группировки войск "Север" в результате активных и решительных действий освобождены населенные пункты Владимировка и Беловоды Сумской области, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

Кроме того, в ночь на 26 мая был нанесен массированный удар по объектам на аэродроме Староконстантинов. Цель ударов достигнута.

Тем временем группы "Запад" и "Южная" заняли более выгодные позиции и рубежи. А их коллеги из группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю. Войска "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника, а группировка "Днепр" успешно справляется с поставленными задачами.

Отметим, что в ночь на 26 мая российские силы противовоздушной обороны сбили 96 украинских беспилотников над регионами. Все дроны были самолетного типа. Всего за время налета с десяти утра 25 мая до восьми утра 26 мая было сбито 148 украинских беспилотников.