Песков объяснил внезапное недовольство Трампа Путиным

Последние заявления американского лидера Дональда Трампа о недовольстве действиями президента России и ударами российских сил по объектам на Украине можно объяснить. Сейчас очень ответственный момент, который связан с эмоциональной перегрузкой и с эмоциональными реакциями, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Трамп ранее заявил, что недоволен действиями Владимира Путина. Хозяин Белого дома выразил особенное недовольство ночными ударами по Украине, масштабными обстрелами Киева. Представитель Кремля напомнил журналистам, что удары ВС России по украинской военной инфраструктуре – это ответ на ночные атаки беспилотников ВСУ на российские регионы, передает ТАСС.

Российские эксперты ранее предложили свое объяснение негативной реакции американского лидера на последние действия Москвы. Аналитики считают, что это результат однобокого информирования Трампа его советниками.