По стопам Кейт и Уильяма? Брак Макрона с возрастной женой трещит по швам

Публичная оплеуха Брижит Макрон стала новостью дня в Сети. В Интернете распространилось видео, на котором хорошо видно, как открывается дверь президентского борта, и в проеме видна фигура французского лидера. В этот самый момент чья-то рука врезала Макрону по лицу. Тот, видя, что за ним наблюдает публика у трапа, быстро сделал вид, что ничего не случилось. Вскоре оказалось, что президенту врезала собственная жена.

Интернет-пользователи судачат, что брак Эммануэля и Брижит Макрон трещит по швам. Мол, значительная разница в возрасте сыграла свою роль. Судачат, что у супругов совсем разные интересы, однако поначалу влюбленные старались сглаживать углы и искать точки соприкосновения, но со временем терпение у них истощилось, а желание поддерживать гармонию и лад в семейной жизни улетучилось.

В Сети многие комментаторы откровенно смеются над четой Макрон после просмотра резонансного ролика. "Когда сказал, что она тратит слишком много на вайлдберриз", "Хороший удар у Брижит, поставленный", "Вот и получил Эммануэль", "Давно пора было ему врезать, сколько можно по телефону болтать?!", "По стопам Кейт и Уильяма пошли?" - злорадствуют пользователи Сети.

Отметим, что ходят слухи, будто брак принца Уильяма и Кейт Миддлтон висит на волоске после того, как стало известно, будто будущий британский король нанял адвокатов принцессы Дианы, которые были задействованы во время ее развода с принцем Чарльзом. Говорят, мол, Уильям решил завершить свой брак, потому что давно влюблен в другую женщину.