Гороскоп на сегодня, 27 мая, для всех знаков зодиака

Овны

Новолуние в Близнецах - это не про покой, а про движение, перемены, свежие идеи и немного хаоса. Следующие тридцать дней пройдут в потоке, готовьтесь!

Тельцы

Звезды продолжают менять ваше сознание и финансовые привычки. Возможно, вы начнете понимать, что вам действительно нужно, а что вы делаете машинально.

Близнецы

Это ваше Новолуние. Можно считать его личным новым годом. Сейчас вы закладываете настрой и вектор на ближайшие недели. Определитесь: чего вы хотите?

Раки

Этот лунный месяц подойдет для тишины, внутренней настройки, завершения старых тем. Это время, когда многое будет происходить не вовне, а в душе.

Львы

Месяц пройдет под знаком общения и новых контактов. Кто-то появится рядом, кто-то напомнит о себе, кто-то предложит интересное дело или поездку.

Девы

В карьерных вопросах начинается новый этап: появится энергия на развитие, смену стратегии или даже направления. Главное - не бойтесь быть заметнее.

Весы

Это Новолуние про рост и расширение: учеба, путешествия, общение с людьми из других городов. Вас ждут новые темы, главное - будьте открыты.

Скорпионы

Впереди месяц, чтобы научиться просить, делегировать. Возможны разговоры о деньгах, совместной ответственности. Это не кризис, а взросление.

Стрельцы

Новолуние активирует зону партнерств и не только романтических. Следующие недели подойдут для восстановления отношений, заключения новых союзов.

Козероги

Новый лунный месяц подойдет для наведения порядка в рабочих задачах и для заботы о здоровье. Главное - не вгоняйте себя в жесткие рамки и правила.

Водолеи

Ваша энергия - в самовыражении. И этот месяц зовет блистать, а не прятаться. Вы можете влюбиться, начать новое хобби, обновить гардероб или блог.

Рыбы

Весь месяц вы будете продолжать наводить уют или переезжать. Семейные разговоры, поездки к близким - это не только про быт, но и про ощущение дома.