Спецслужбы Украины начали массовые репрессии в Харькове

Массовые репрессии начали в Харькове и Харьковской области украинские спецслужбы. Как рассказывают местные жители, людей задерживают и увозят без суда и следствия. В большинстве случаев основанием для задержания становятся доносы, сообщает Telegram-канал "Иди и смотри".

По данным канала, власти разыскивают наводчиков и корректировщиков, которые могли бы передавать координаты военных объектов российским войскам. Самые жестокие репрессии в Купянске, там разыскивают сотрудников бывших российских администраций.

Предполагают, что происходящее связано с наступлением ВС России. Военкоры сообщают о небывалой огневой активности российских войск под Волчанском в Харьковской области. Наносятся удары авиационными ракетами и бомбами, в небе постоянно действуют ударные беспилотники. Над Харьковом летают FPV-дроны, производя тщательную доразведку.