Зарубина несколько лет не видела дочь от Малинина

Певец Александр Малинин был женат несколько раз. Его второй супругой была певица Ольга Зарубина. В 1985 году артистка родила дочь Киру. Однако вскоре после появления девочки на свет певцы расстались. Впоследствии Киру воспитывал второй муж Ольги Зарубиной Владимир Евдокимов. Когда Кира была маленькой, все семейство отправилось жить в США.

Однако в какой-то момент овдовевшая Зарубина вернулась в Россию. Здесь певица выступает, принимает участие в съемке различных телевизионных программах. А вот дочь певицы так и осталась жить в США. Впрочем, с наследницей Ольга находится постоянно на связи: они каждый день списываются и созваниваются. Однако о том, чтобы Кира переехала жить в Россию, и речи не идет.

"Кира выросла в Америке: она там живет с пяти лет. Дочь уже привыкла к тому образу жизни, потому что ничего другого она не видела. Кира не сможет здесь адаптироваться. Для нее в России многие вещи непонятны. К тому же она по году рождения – Бык. А такие люди – консерваторы. Они привыкли сидеть на одном месте. И смена, например, места жительства для них всегда очень сложна. Они не бросаются с одного на другое место", - рассказала Зарубина "МК".

Ольга не скрывает, что уже несколько лет не виделась с Кирой. Дело в том, что прямых рейсов нет, а всякие пересадки Зарубина уже в силу возраста тяжело переносит. Тем не менее, надеется певица, Кира прилетит к ней уже летом.

"Я ее уговариваю постоянно: "Давай, приезжай, отдохнем вместе". Я вижу, что дочка очень скучает по мне. И я по ней безумно скучаю. Но жизненные обстоятельства сложились таким образом, что мы можем общаться чаще всего только по телефону", - сообщила артистка.