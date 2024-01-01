Российское посольство в Швеции 11 раз атаковали дроны

Посольство России в Швеции с мая 2024 года одиннадцать раз подверглось нападениям беспилотников. В некоторых случаях пострадали автомобили дипмиссии. Дроны сбрасывали емкости с краской, сообщили в российском диппредставительстве.

Последний инцидент произошел 25 мая. На посольство России в Швеции сбросили емкость с краской. Россия направит властям Швеции ноту протеста в связи с нападением на посольство, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

В дипмиссии отметили, что возможности по охране у посольства ограничены. По каждому инциденту российские дипломаты обращались в полицию, направляло требования обеспечить выполнение Швецией обязательств по гарантиям безопасности дипмиссии. Несмотря на это, нападавшие на посольство России до сих пор не найдены, передает РИА Новости.