Российские войска в рамках выполнения задачи по созданию зоны безопасности рядом с нашим приграничьем освободили от националистов села Владимировка и Беловоды в Сумской области. Об этом сообщает Министерство обороны.

В Беловодах разведка установила координаты опорных пунктов противника и огневых точек. Их поразили артиллерия и беспилотная авиация. Группы десанта штурмовали позиции ВСУ сразу с нескольких направлений. Боевики, которым не удалось бежать, сдались в плен.

В российском оборонном ведомстве также рассказали о предотвращении воздушных атак на наши объекты. Средства ПВО сбили за сутки 220 дронов, в том числе запущенных в сторону Москвы. Ответом на провокации стал массированный удар высокоточными орудиями по инфраструктуре в Черниговской области.

Баллистическая ракета ударила в Чернигове по местному радиоэлектронному заводу, чьи мощности, как выяснила разведка, использовали для производства электроники для беспилотников. По аналогичному принципу несколько ночей назад для удара был выбран завод ОКБ Антонова в Киеве. 10 ударов "Геранями" в одну точку. Самолеты там уже не производят, а вот беспилотники самолетного типа до этого налета выпускали. В порту Одессы под удар попало грузовое судно, которое доставило на Украину партию безэкипажных катеров. При этом была парализована работа военных аэродромов, где могут базироваться самолеты, которые ВСУ используют для борьбы с нашими дронами.

Минобороны: Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам на аэродроме Староконстантинов. Цель ударов достигнута.

Бой американских "Пэтриотов" с российскими ракетами сняли в Киеве. Наши силы целенаправленно отрабатывают позиции систем ПВО. Расчеты на земле пытаются отбиваться, и в какой-то момент на одной из установок включают режим "отчаяние" - известный у американских военных термин. То есть в воздух отправляют весь оставшийся боезапас в попытке сбить хоть что-нибудь. В итоге батарея американских систем ПВО буквально втоптана в землю российскими дронами и баллистическими ракетами - ни одну из них сбить не удалось.

Американскому президенту о причинах российских атак, наверное, просто не рассказали его помощники. А они очень понятные - на прошлой неделе за три дня были зафиксированы 788 налетов беспилотников и ракет западного производства на территорию Российской Федерации. Силами нашей ПВО уничтожено 776 беспилотников и ракет, только 12 БПЛА достигли цели. Есть жертвы и пострадавшие среди мирных жителей. Так, в Запорожской области погибла девушка 1990 года рождения, получили ранения четверо детей – 10, 9, 8 лет и годовалый ребенок.

"Мы видим, как украинцы бьют по нашим объектам социальной инфраструктуры. Мирной инфраструктуры. Это ответный удар. И удар по военным объектам, по военным целям", - отметил Дмитрий Песков.

На прошлой неделе Владимир Путин посетил Курскую область и, в частности, общался с главой Беловского района, который еще за неделю до приезда президента был контужен, когда развозил людям хлеб. А через два дня после встречи с главой государства вновь попал под удар украинского дрона и был госпитализирован с ранениями бедра и руки. И ведь не военный он - просто людям на селе помогает.

Еще 18 марта был объявлен мораторий на удары по энергетической инфраструктуре России и Украины. Об этом договорились Владимир Путин и Дональд Трамп. Зеленский вроде бы поддержал идею, но за месяц ВСУ 107 раз ударили по энергообъектам России. В основном - приграничья. Москва слово держала. Равно как и соблюдала Пасхальное перемирие и режим прекращения огня на День Победы. Украина все мирные инициативы принципиально игнорировала. И чем хуже у ВСУ ситуация на фронте, тем больше Киев пытается отправить дронов вглубь России, делая ставку на устрашение мирного населения.

"Считаем подобное поведение прямым следствием поддержки украинских нацистов прежде всего со стороны некоторых европейских стран во главе с Британией, Францией, Германией. Налицо попытки сорвать мирные переговоры и подорвать тот процесс, который был начат в Стамбуле по итогам договоренностей между президентом Путиным и президентом Трампом", - заявил Сергей Лавров.

Преступления киевского режима Запад видит, но считает это в порядке вещей. Поэтому и молчит. При этом пресса анализирует, что будет с Украиной, если эскалация и дальше пойдет по нарастающей: "Год назад, когда 30 беспилотников нанесли удар по Украине за одну ночь, это считалось исключительным. Теперь Россия посылает на Украину сотни таких дронов. Кремль обрушил на страну массированный удар с участием 298 беспилотников. Это, вероятно, рекорд. Россия также использует больше ракет: 69 были выпущены в ту же ночь. В результате Украина снова шагнула в неизвестность. Предполагается, что атаки роями по 1000 дронов могут вскоре стать реальностью".

Баллистические ракеты вследствие их большой скорости ПВО Украины сбивать не умеют. Все тяжелее становится бороться и с дронами. Украинские инженеры, изучающие обломки "Гераней", рассказали, что российские беспилотники устойчивы перед системами РЭБ. Управляются искусственным интеллектом. Используют украинские сети интернета. Данные о полете и видеокадры в режиме реального времени отправляют даже через боты в мессенджерах. Как с этим бороться, на Украине никто не знает, но по приказу упорно наводят дроны в большей степени на Москву. И, что закономерно и логично, получают ответный удар.