Никаких ограничений на дальнобойность оружия, которое поставляют Вооруженным силам Украины (ВСУ) германские власти и другие западные союзники киевского режима, больше нет. С таким заявлением выступил в понедельник, 26 мая, канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

По утверждению политика, рамок по дальнобойности вооружений, передаваемых Киеву, больше нет "ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны". Это заявление Мерц дополнил фразой: "Со стороны американцев также нет".

Как отметил канцлер Германии, это означает, что "Украина теперь может защищаться в том числе, например, нанося удары по военным позициям на территории России", хотя "до определенного момента она не могла этого делать".

В интервью телеканалу WDR Мерц не уточнил, о каких конкретно поставках — номенклатуре, сроках, направлениях поставок — идет речь, однако заявил, что теперь необходимо обеспечить Украине данное оружие.

Ранее посол России в Берлине Сергей Нечаев предупреждал, что если власти ФРГ согласятся поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, это будет означать "совершенно новое качество" в российско-германских отношениях. При этом дипломат подчеркивал, что все равно не удастся переломить ситуацию на поле боя в пользу ВСУ.

При этом 10 мая сообщалось, что американские власти одобрили передачу Украине 125 дальнобойных ракет для реактивных систем залпового огня MARS и HIMARS, а также 100 зенитных ракет для системы ПВО Patriot.