Актер из сериала "След" получил девять лет колонии за фейки о ВС России

Хорошевский районный суд Москвы заочно приговорил к девяти годам колонии актера Андрея Хабарова* (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах России. Об этом в понедельник, 26 мая, рассказали в пресс-службе суда.

Хабаров* заочно признан виновным в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды.

Также актера, известного по сериалу "След", осудили по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства, сообщает официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

В апреле сообщалось, что следователи возбудили против признанного иностранным агентом писателя и журналиста Дмитрия Быкова** уголовное дело. Ему вменяют не только распространение заведомо ложной информации о российской армии, но и уклонение от обязанностей иноагента.

Тем временем спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал законопроект, который ужесточает административную ответственность для россиян, чьи действия за границей направлены против интересов России. Чтобы они не смогли избежать наказания, скрывшись в другой стране, их имущество в России предлагается арестовывать.

* лицо, внесенное Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов

** лицо, признанное в России иностранным агентом и внесенное в соответствующий реестр