Запад решил изменить правовую базу для досмотра судов с российскими грузами

Запад пытается оправдать досмотр судов, перевозящих грузы в интересах России. С этой целью он корректирует нормативно-правовую базу, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Патрушев провел совещание по развитию и обеспечению безопасности инфраструктуры порта Усть-Луга. Также рассматривался вопрос диверсификации транспортно-логистических маршрутов в условиях возможного ограничения судоходства в Балтийском море. Совещание прошло по поручению президента России Владимира Путина.

Помощник президента напомнил, что Европа создает военную напряженность в Балтийском море. Кроме того, западные страны продолжают политику санкционного давления на Россию. Преследуется цель затруднить организацию международных морских перевозок российских грузов. Более того, Запад вынашивает планы по блокировке прохода российских судов по международным проливам, приводит слова Патрушева РИА Новости.