Макрон прокомментировал видео с оплеухой жены

Сегодня, 26 мая, мировая пресса обсуждает одну новость: видео, на котором президент Франции Эммануэль Макрон получает по лицу от жены Брижит. Это случилось, когда пара прибыла с визитом во Вьетнам. Дверь президентского борта открылась явно не вовремя, поэтому публика стала свидетелем семейной разборки.

В Сети бурно обсуждают происшествие. Многие комментаторы убеждены, что брак Эммануэля Макрона и его возрастной супруги трещит по швам. Не обошлось без скандала. Вначале официальные представители опровергли правдивость видео, однако затем подтвердили. Теперь Макрона в Сети прямо называют клоуном.

Однако сам французский лидер молчать на стал. Во время брифинга в Ханое Макрон объяснил, что они с Брижит поссорились, однако ничего серьезного между ними не произошло.

"Мы ссорились, но даже больше дурачились, и мы удивлены, увидев, что это становится своего рода планетарной катастрофой. Это все ерунда, нужно, чтобы все успокоились", - приводит слова Макрона радио RMC BFM.

Мировые СМИ по-разному оценивают резонансное видео. Так, издание the Sun называет момент выхода из самолета от французского президента и его первой леди "очень странным". А на попытки администрации Макрона преуменьшить роль происшедшего обращает внимание британская Independent. Le Parisien цитирует представителей окружения президента, которые утверждают, что Эммануэль Макрон любит подшучивать над своей супругой перед официальными мероприятиями, и она реагирует на это подобным образом. Однако Le Monde обращает внимание на то, что Брижит Макрон отказалась подать руку супругу при сходе с трапа самолета.