Ушла в отрыв: появились фото нетрезвой Кейт Миддлтон после сообщений о разводе с принцем Уильямом

Британские СМИ ошарашили народ сообщением, что Кейт Миддлтон и принц Уильям переживают тяжелые времена. По слухам, вот-вот чета объявит о расторжении брака. Сын короля даже нанял адвокатов, которые занимались разводом его матери.

История любви Уильяма и Кэтрин напоминает сказку. Они познакомились в университете и преодолели множество преград на пути к своему счастью. Как только принц представил Миддлтон в качестве своей невесты, она полюбилась британскому народу. Кейт была дружелюбна и держалась по-королевски. А когда вышла замуж и стала герцогиней Кембриджской, Кэтрин только закрепила успех — стилисты удачно подобрали ей образы, тем самым сделав ее иконой стиля. В браке с Уильямом Кейт родила троих детей: сыновей Джорджа и Луи и дочь Шарлотту.

Казалось, что у Миддлтон идеальная семья. Но пять лет назад Меган Маркл выдала шокирующую информацию. Якобы, Уильям изменяет жене, а отец его прикрывает. Называлось даже имя вероятной любовницы принца. После смерти Елизаветы II эта женщина находится во дворце.

На фоне этих сплетен газета Daily Mail решила напомнить, как счастливы были Кейт и Уильям в юности. Серия снимков британских папарацци разлетелась по российским пабликам. На фото университетских времен Кейт и Уильям запечатлены после вечеринки. Взлохмаченная Миддлтон ослепительно улыбается, ее глаза поблескивают.

Особо наблюдательные пользователи Сети сразу определили, что Кэтрин и принц явно нетрезвы. Другие с сожалением отметили, что подобные тусовки у супругов остались в прошлом.