Путин одобрил предложения по реагированию на действия Запада на Балтике

Президент России Владимир Путин поддержал предложения по реагированию на попытки Запада ограничить судоходство в Балтийском море, представленные Морской коллегией. Об этом рассказал в понедельник, 26 мая, помощник главы государства, председатель Морколлегии Николай Патрушев.

Как отметил Патрушев, в свете усиления активности НАТО на Балтике западники фактически совершают акты пиратства. В качестве недавнего примера политик напомнил про попытку Военно-морских сил Эстонии при поддержке авиации Североатлантического альянса задержать в Финском заливе гражданское судно Jaguar с российским грузом.

Законодательные "новшества", подобные принятым эстонскими властями, чтобы под надуманными предлогами задерживать суда и даже открывать по ним огонь, могут привести к усилению военного присутствия Североатлантического альянса на Балтике, однако оставлять это без реакции Москва не собирается.

Ответные меры реагирования на предпринимаемые попытки ограничения судоходства в Балтийском море недавно были рассмотрены на заседании президиума Морской коллегии России — их поддержал президент, цитирует Патрушева РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что наша страна решительно осуждает "пиратские замашки" Эстонии, выходящие далеко за рамки международного права и формирующие существенные риски для судоходства на Балтике и безопасности в регионе.

При этом Николай Патрушев называл террористическими методы, предпринимаемых западниками в надежде ослабить Россию и парализовать работу портов в Ленинградской и Калининградской областях