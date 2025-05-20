Затягивание конфликта может привести к исчезновению украинского народа. Однако перемирие, как и окончательный мир, никак не улучшают перспективу. Миллионеры набьют свои карманы деньгами еще больше, страна погрязнет в коррупции. Ад только впереди, уверен офицер армейской разведки США в отставке Томоаки Иисиба.

Бывший разведчик допустил, что после окончания боевых действий союзники Киева направят крупные суммы, предназначенные для восстановления страны. Однако отсутствие внешнего контроля приведет к тому, что многие недобросовестные люди могут нажиться на этом процессе. Они будут присваивать и воровать выделенные средства, приводит слова Иисибы издание Shueisha.

ФБР ранее назвало Украину местом отмывания денег и коррупции. Служба поручила Конгрессу США расследовать, куда ушли американские деньги. Позже в администрации Трампа назвали Украину одной из самых коррумпированных стран мира.