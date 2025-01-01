Выплаты по социальным обязательствам в России проиндексируют на 7,6%

Социальные обязательства федерального бюджета, в первую очередь оплата труда работников бюджетной сферы, в 2025 году будут проиндексированы на уровень инфляции — 7,6%. Об этом рассказал в понедельник, 26 мая, министр финансов России Антон Силуанов.

Как подчеркнул политик на заседании думского комитета по бюджету и налогам, все, что связано с выполнением первоочередных социальных обязательств, закладывается в закон о бюджете. Это прежде всего касается индексации зарплат бюджетников.

В 2025 году был уточнен уровень инфляции за 2024 год — "в прогнозе она составит 7,6% из расчета декабрь к декабрю", на эту величину и будут проиндексированы социальные обязательства бюджета, цитирует Силуанова ТАСС.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что Россия сохраняет нацеленность на выполнение социальных обязательств, а трехлетний бюджет "ориентирован на поддержание атмосферы, при которой будут сохраняться достаточно высокие темпы для нашей страны экономического развития".

Глава государства Владимир Путин при этом подчеркивал, что "нам нужно отчитываться не количеством истраченных денег, освоенных ресурсов, а результатами конкретной работы, смотреть на то, как жизнь людей меняется".