90-летняя Алиса Фрейндлих впервые за долгое время вышла в свет: "Пела и плакала"

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих в прошлом году отметила 90-летие. Звезда "Служебного романа" все еще прекрасно выглядит, но уже гораздо реже появляется на публике.

Накануне Дня Победы актриса впервые за долгое время вышла в свет. Она посетила концерт оперной певицы Хиблы Герзмава. После выступления артистки встретились. Алиса Бруновна поблагодарила Хиблу Леварсовну за концерт. Фрейндлих отметила уникальный талант певицы.

"Вы умница, вы преодолели своим темпераментом исключительно мужские песни. Я сейчас прослезилась. Мне было восемь лет, я была в госпитале и пела солдатикам: „Эх, дороги, пыль да туман“. Пела и плакала", — вспомнила актриса.

Герзмава встречу с народной артисткой сняла на видео разместила кадры в своем блоге. Оперная певица высказала свое уважение актрисе.

"Легендарная, любимая, потрясающая! Для меня, как для артиста, нет большей награды, чем знать, что музыка трогает сердца тех, кто сам является воплощением искусства! Спасибо за Вашу любовь. Спасибо, что я могу петь для Вас. Для меня это великая честь!" — написала оперная дива.

К словам Хиблы Леварсовны присоединились и пользователи Сети. Народ отметил, что Фрейндлих в свои 90 лет отлично держится, и пожелал Алисе Бруновне здоровья.