Единые государственные учебники по всем школьным предметам подготовят в течение трех лет. Об этом рассказал в понедельник, 26 мая, министр просвещения России Сергей Кравцов.

Как подчеркнул политик, это крайне важно для формирования мировоззрения школьников. Уже разрабатываются единые учебники по русскому языку и литературе, в которые вернули "содержание, изучение и чтение наших отечественных, преимущественно, писателей".

Также по договоренности с Российской академией наук стартовала подготовка единых государственных учебников по физике, химии, биологии, чтобы обеспечить нашим школьникам комплексное представление о естественных науках.

Кравцов подчеркнул, что параллельно с созданием новых единых учебников будет организована система подготовки и переподготовки учителей, сообщает ТАСС.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский пообещал, что план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине отразят в единых учебниках по истории. Российский политик и один из авторов этого пособия отметил, что "Трамп точно вошел в историю".

Еще одним событием, достойным включения в новый единый российский учебник по истории, называют перепалку Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме. Лектор российского общества "Знание" Константин Блохин заявил, что это историческое событие, хотя и очевидно, что эту ссору "будут преподносить иначе".