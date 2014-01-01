Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) дисквалифицировала на два года российскую пловчиху Валерию Саламатину. Об этом в понедельник, 26 мая, рассказали в пресс-службе Международного агентства тестирования (ITA).

Как уточняет ITA, в пробе Саламатиной от 9 марта, которая была сдана во внесоревновательный период, нашли следы запрещенного вещества фуросемид. Спортсменка согласилась с наказанием и не стала его оспаривать.

В итоге двукратный серебряный призер чемпионата Европы 2018 года Валерия Саламатина не сможет выступать на международных соревнованиях до 7 мая 2027 года, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что у России отобрали победу в медальном зачете Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Это произошло из-за аннулирования результатов Евгения Устюгова, который вместе с Алексеем Волковым, Дмитрием Малышко и Антоном Шипулиным завоевал золото в биатлонной эстафете.

Еще в 2024 году Служба внешней разведки предупреждала, что американские власти планируют очередной этап кампании по изоляции России в мировом спортивном движении. Для этого готовятся публикации о якобы выявлении допинга, а курируют проект информатор WADA Григорий Родченков и его бывший заместитель Тимофей Соболевский.