Прохор Шаляпин объявил о романе с Еленой Воробей

Прохор Шаляпин, известный своей страстью к женщинам постарше, представил новую партнершу. Ею стала артистка Елена Воробей.

Но пока дальше юмористических роликов у певца и звезды "Аншлага" отношения не зашли. Воробей снялась с Прохором в смешном видео, где исполнила роль престарелой возлюбленной Шаляпина.

Елена изобразила Софью Марковну — красотку в годах, которая нарядилась в зеленую юбку в клетку, пиджак и эффектную красную шляпку. В таком виде дама под ручку со своим возлюбленным предстала перед нотариусом. "У нас все только начинается", – говорит на кадрах Воробей.

Далее на видео Шаляпин ведет Софью Марковну по коридору, но в какой-то момент женщина чудом не ударилась об закрывающуюся дверь лифта.

"Наш роман чуть не закончился раньше времени. Лифт выдержал, едем дальше", – объявил Прохор.

Поклонники парочки пришли в восторг от игры артистов и отметили, что им очень нравится совместное творчество Шаляпина и Воробей. Зрители отметили естественность игры и умение удерживать внимание.