Путин пообещал поддержку российскому бизнесу: Надо долбить, долбить, долбить...

Российские власти будут активно поддерживать отечественный бизнес, в том числе в его работе за рубежом. В этом заверил глава государства Владимир Путин, встречаясь в понедельник, 26 мая, с представителями деловых кругов.

Как пообещал российский президент предпринимателям, "государство обязательно продолжит поддерживать вас и ваши усилия, будет подставлять плечо для реализации ваших инициатив".

В частности, говоря о проблемах выхода на зарубежные рынки российской фармацевтической продукции и медицинской техники, Владимир Путин отметил, что сложности создают коррупционные схемы, когда "прикормленные компании, в свою очередь, прикармливают тех, кто пользуется" такими товарами. При этом регулирующие организации с ними работают десятилетиями и больше на рынок никого не пускают.

С учетом этого выход на рынок иностранного государства для российского производителя — это напряженная работа, однако "надо этим, безусловно, заниматься", подчеркнул президент. Он пообещал отечественному бизнесу поддержку по линии МИД и Минпромторга, поскольку "надо настойчиво это делать, надо долбить, долбить, долбить".