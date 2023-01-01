Путин: Россия стала четвертой в мире по паритету покупательной способности

Российская экономика по паритету покупательной способности вышла на четвертое место в мире. Об этом рассказал глава государства Владимир Путин, встречаясь в понедельник, 26 мая, с представителями деловых кругов.

Президент напомнил, что в последние два года экономика России развивалась "в далеко не тепличных, а весьма сложных условиях", но это не помешало ей расти опережающими темпами.

Как уточнил Владимир Путин, в 2023 году ВВП России увеличился на 4,1%, а в 2024 году — на 4,3%. Это "хороший показатель", в чем "ваша прямая заслуга — результат общей работы коллективов предприятий, компаний из всех регионов Российской Федерации".

Примечательно, что пресловутый экономический рост зафиксирован по широкому спектру отраслей и направлений, что возможно "только тогда, когда тысячи, сотни, миллионы людей вкладываются в эту общую задачу", отметил глава государства.

Ранее Владимир Путин подтвердил, что наша экономика, невзирая на западные рестрикции, демонстрирует устойчивость и продолжает развиваться "в огромной степени благодаря усилиям бизнеса, энергии предпринимательского труда".

Подтверждением этого стало то, что Россия получила иностранный суверенный рейтинг впервые с начала специальной военной операции. Китайское China Chengxin International Credit Rating (CCXI) оценило состояние российской экономики на уровне BBB+g со стабильным прогнозом.