В Таиланде задержали вдову Паши Техника: "Знайте, что они убийцы"

Паша Техник умер 5 апреля в одной из клиник Таиланда. Музыкант несколько дней провел в коме, медики пытались его спасти, но их усилия были тщетны.

После смерти артиста разгорелся скандал. Бывшая жена рэпера Ева Карицкая обвинила в трагедии друзей Паши. Якобы они тянули время и не везли Техника в больницу, когда его еще можно было спасти.

"Паше вкололи адреналин перед выездом в госпиталь (чтобы он не умер в доме). Все были в курсе, все об этом молчат. Все капельники уехали с острова моментально. Почему все в сговоре? Потому что все всё знали. Кто дал контакты капельников? Все думаю догадались. Есть тупой человек, есть те, которые давали наставления. Клинику я знаю, с ней я здесь и разберусь", — заявила Ева на своей странице в соцсети.

По словам Карицкой, приятели Техника вызывали капельницу четыре раза, чем и погубили его. "В последний раз ему ее уже не ставили, а вкололи адреналин. Поэтому его мыли и вели под руки в скорую. Знайте, что они убийцы", — отметила вдова.

Вскоре после публикации поста Еву задержали в Таиланде. Ее обвиняют в клевете. Как сообщил помощник Карицкой, заявление на вдову Техника подала одна из тайских клиник.

За границей Ева находилась с 6-летним сыном от Павла Иваном. С кем сейчас находится ребенок, неизвестно, пишет "Комсомольская правда".