Кремль ответил на решение Запада снять ограничения по дальнобойности оружия для ВСУ

Намерение европейцев снять ограничение по поставкам дальнобойного оружия киевскому режиму, если такое решение действительно будет принято, может привести к опасным последствиям. Об этом предупредил в понедельник, 26 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля дал комментарий после заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что ФРГ, Великобритания, Франция и Соединенные Штаты решили отказаться от каких-либо ограничений по дальнобойности вооружений, поставляемых Вооруженным силам Украины.

Как подчеркнул Дмитрий Песков, такой шаг идет вразрез с устремлениями России по урегулированию конфликта на Украине, сообщает РИА Новости.

В то же время депутат Госдумы Виктор Водолацкий предупредил, что если заявление Мерца подтвердится на практике, России нужно будет максимально обеспечить безопасность своих городов — а значит, "мы будем применять уже другое оружие", которое в распоряжении российских бойцов, "конечно, есть".

Высказался об угрозах Мерца и член Совета Федерации России Григорий Карасин. В комментарии "Ленте.ру" он отметил, что "это очень печальная новость для будущих переговоров о мире, о налаживании контактов по украинскому кризису". Вместе с тем сенатор признал, что западники "давно к этому шли", хотя "это однозначно очень мрачно и печально".