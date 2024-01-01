Российская система ПВО сбила за три часа 21 украинский БПЛА

Киевский режим предпринял еще ряд попыток ударить по российской территории при помощи беспилотных летательных аппаратов, однако их пресекли силы противовоздушной обороны (ПВО) ВС России.

Как уточнило Министерство обороны России в своем Telegram-канале, с 14:00 до 17:00 по московскому времени понедельника, 26 мая, был ликвидирован 21 украинский БПЛА самолетного типа.

При этом по шесть аппаратов сбиты над Орловской и Тульской областями, пять — над территорией Московского региона, три — над Калужской областью, один — над Курской областью.

Эта информация последовала за сообщением о том, что посольство России в Швеции с мая 2024 года одиннадцать раз подверглось нападениям беспилотников, которые сбрасывали емкости с краской. В некоторых случаях пострадали автомобили дипломатической миссии. При этом авторы таких атак до сих пор не найдены шведскими правоохранительными органами.