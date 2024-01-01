Киевский режим предпринял еще ряд попыток ударить по российской территории при помощи беспилотных летательных аппаратов, однако их пресекли силы противовоздушной обороны (ПВО) ВС России.

Как уточнило Министерство обороны России в своем Telegram-канале, с 14:00 до 17:00 по московскому времени понедельника, 26 мая, был ликвидирован 21 украинский БПЛА самолетного типа.

При этом по шесть аппаратов сбиты над Орловской и Тульской областями, пять — над территорией Московского региона, три — над Калужской областью, один — над Курской областью.

Эта информация последовала за сообщением о том, что посольство России в Швеции с мая 2024 года одиннадцать раз подверглось нападениям беспилотников, которые сбрасывали емкости с краской. В некоторых случаях пострадали автомобили дипломатической миссии. При этом авторы таких атак до сих пор не найдены шведскими правоохранительными органами.