На Гавайях началось извержение одного из самых мощных вулканов Земли

В американском штате Гавайи началось извержение одного из самых мощных и активных вулканов нашей планеты - Килауэа.

Фонтаны раскаленной лавы сразу из двух кратеров вырываются на высоту более 70 и 300 метров и видны за несколько километров от вулкана. Извержение может вызывать серьезные проблемы с дыханием у людей, которые живут по соседству, так как сопровождается выбросом диоксида серы и углекислого газа.

Название вулкана переводится с гавайского как "Извергающий". И он вполне оправдывает свое имя. Последний период активности начался в декабре прошлого года. И за это время было зафиксировано более 10 извержений.