Брухунова похвасталась, что Петросян осыпает ее подарками: "Когда муж знает все твои хотелки"

Татьяна Брухунова вернулась домой из Шанхая и похвасталась, как ее встретил любимый муж Евгений Петросян. Артист шесть дней сидел дома с двумя детьми — Ваганом и Матильдой, но нашел время, чтобы приготовить жене сюрприз.

Евгений Ваганович поразил возлюбленную. Оказалось, что юморист прекрасно знает вкусы жены и разбирается в трендах.

Петросян с порога вручил Брухуновой букет ее любимых алых пионов и коробочку с популярной куклой-брелоком. Многие знаменитости сейчас вешают себе такие на сумки. Евгений Ваганович не просто купил первую попавшуюся игрушку, а выбрал особую модель.

"Приехала домой, а тут вон что. Ситуация называется: когда муж знает все твои хотелки так же, как и ты. Я фанатка колы, и я просто не могла пропустить этого Лабубу. Сейчас посмотрим, что там — баночка или бутылочка", — похвасталась Брухунова.

Напомним, в Китай Татьяна летала на девичник. Евгению Вагановичу следить за наследниками помогали няни, их у детей юмориста две.