Захарова оценила хук правой от жены Макрона: "Рука Кремля"?

Оплеуха, которую отвесила президенту Франции Эмманюэлю Макрону его жена Брижит, вызывает особый интерес: что на этот раз придумает Елисейский дворец "в качестве легендирования". На это указала в понедельник, 26 мая, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как написала чиновница в своем Telegram-канале, предыдущий скандал из-за поспешно спрятанного Макроном белого свертка его пиарщики попытались замять, обвинив журналистов в распространении фейков.

Теперь же напрашивается целый спектр версий, отметила Захарова. Например, "первая леди решила взбодрить супруга нежным поглаживанием по щеке и не рассчитала силы". А может быть, супруга Макрона "подавала салфетку, но промазала".

Но поскольку Западу свойственно во всех своих бедах и проколах винить Россию, спикер внешнеполитического ведомства подсказала самую расхожую версию: "Может, это была "рука Кремля"?".

Сам Макрон уверяет общественность, что пощечины не было — просто "мы ссорились, но даже больше дурачились", а окружающие почему-то раздувают из этого "планетарную катастрофу".

Между тем французский журналист Кори Ле Ген призвал Макрона обратиться за помощью из-за домашнего насилия. В соцсетях Ле Ган написал в адрес президента: "Эмманюэль, если вы стали жертвой супружеского насилия, звоните по номеру 3919. Не оставайтесь одни. Это слишком серьезно!".