Путин поручил проработать программу для возвращения в Россию иностранного бизнеса

За последние три года на долю российских предпринимателей выпало немало испытаний. Санкции и уход западных партнеров поставили их в крайне непростое положение.

Владимир Путин: И очень важно, что в этих непростых условиях наши предприниматели не стушевались, рук не опустили. А, напротив, проявили деловую хватку, смекалку и основательную хозяйственность. Продемонстрировали настоящие лидерские качества. Все то, что востребовано на любом историческом этапе. А сегодня особенно важно. И помогает стране идти вперед.

И курс, взятый на импортозамещение, уже дает свои плоды. Будь то станкостроение или же производство высокотехнологичного медицинского оборудования. В ряде областей российские компании не только закрывают потребности внутри страны, но и отправляют свою продукцию на экспорт. А ведь еще несколько лет назад ситуация казалось патовой.

Путин: Когда начали происходить известные события, некоторые западные компании начали нам отказывать не только в поставках, но и даже в обслуживании этого оборудования. Кстати, американские компании не отказывали. И поставляли, и обслуживали. Все вот эти годы. Без всяких сбоев. Европейские - многие соскочили. И нам вот по этому направлению точно нужно быть совершенно независимыми. А для того, чтобы развиваться, нужно обеспечивать и экспорт. Это правда. Проработаем обязательно.

Но все же главный упор - это насыщение внутреннего рынка собственным оборудованием. Однако с этим есть проблемы. Отечественный производитель, постановило правительство, должен быть в приоритете. Но на деле это требование далеко не всегда исполняется даже в рамках госзаказа. Похожая картина - и в IT-отрасли. Разработка и внедрение отечественного ПО - стратегическая задача. Этот процесс активно идет. Однако некоторые компании до сих пор пользуются продуктами американских компаний, которые официально ушли с нашего рынка. Но неофициально продолжают работать.

Путин: Надо их душить. Согласен полностью. Говорю тут без всякого стеснения. Потому что они нас пытаются душить. Надо отвечать им взаимностью. Вот и все. Мы никого не выгоняли, ни кому не мешали. Предоставляли максимально благоприятные условия для работы на нашем рынке.

Понятно, что на первых этапах, говорит Путин, российские товары, оборудование или программное обеспечение могут быть несколько дороже. Но если по качеству они не уступают зарубежным аналогам, предпочтение необходимо отдавать отечественному производителю.

Путин: Вот в 60-е годы Южная Корея массировано поддержало судостроение со стороны государства. В том числе крупнотоннажное. Все - они лидеры. Рыночный способ? Конечно, не рыночный. Зато сейчас они лидеры. По ключевым направлениям нужно не жадничать. Конечно, нужно добиваться качества, я понимаю. Это ясно. Но инструменты, как добиться этого, тоже существуют современные.

На проработке правительства - и механизм возврата иностранных компаний на наш рынок. Тем, кто уходил по-хамски, вернуться будет не просто. Американская корпорация, которая владела в России крупнейшей сетью ресторанов быстрого питания, как раз из их числа.

Путин: Они поставили всех в трудное положение. Смылись. А теперь, если захотят вернуться, мы что им, дорожку, что ли, должны постелить? Нет, конечно. Все инструменты в наших руках. Мы их не выгоняли. Право выкупа есть. Наверняка это связано с каким-то временем. С каким-то условиями. Я же все-таки по базовому образованию юрист. Я знаю, что это такое. Если вы мне дадите договор, я полистаю. Тут у нас специалисты хорошие сидят. Мы обязательно вам поможем.

Собственно, это касается всего российского бизнеса, который государство активно продолжит поддерживать.

Путин: Мы ни для кого не создавали никаких проблем. Но мы сталкиваемся с проблемами, которые для нас извне пытаются создать. В целом Россия всегда демонстрировала невероятную способность преодолевать любые трудности, любые проблемы. И это именно тот случай, когда преодоление сложностей делает нас сильнее.

Итогом этой встречи стал ряд поручений экономическому блоку правительства, которое уже в ближайшее время займется донастройкой системы поддержки предпринимателей в стране с учетом их предложений.