Берлин снял все ограничения на дальнобойность оружия, поставляемого Киеву, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. А ведь еще пару недель назад он говорил, что не собирается передавать режиму Зеленского крылатые ракеты "Таурус".

Европейцы делают все, чтобы военные действия на Украине продолжались. Ранее об аналогичном решении объявили Лондон и Париж. Но в понедельник Елисейскому дворцу пришлось давать объяснения по поводу другого конфликта - в семействе президента Франции.

Репортаж Лилии Акиньшиной.